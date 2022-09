Johnny Depp encontra-se numa relação com Joelle Rich, advogada que o representou num processo contra o jornal britânico The Sun, noticia o Page Six.

A publicação revela que apesar da advogada estar separada, o seu divórcio ainda não foi finalizado.

Rich não trabalhou no polémico processo contra Amber Heard, que Depp conseguiu ganhar, contudo esteve presente na sala de audiências quando a decisão do tribunal foi revelada.

Não se sabe quando o romance terá começado.

