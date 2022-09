Depois de Johnny Depp ter recebido em junho mais de dez milhões de dólares após vencer o julgamento por difamação contra Amber Heard, agora o julgamento vai ser tema de um novo filme.

De acordo com a People, a batalha legal, assim como a relação polémica, vão ser temas adaptados num filme que irá chamar-se 'Hot Take: The Depp/Heard Trial'.

Sabe-se ainda que o ator Mark Hapka está escolhido para interpretar Johnny Depp, enquanto a atriz Megan Davis será Amber Heard.

Melissa Marty irá interpretar a advogada de Depp, Camille Vasquez, e Marry Carrig ficará com o papel da advogada de Heard, Elaine Bredehoft.

Um filme escrito por Guy Nicolucci e realizado por Sara Lohman.

