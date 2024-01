Cristina Ferreira está apaixonada e ninguém consegue ficar indiferente à felicidade que a apresentadora tem demonstrado sentir nesta fase tão especial.

Foi ontem, dia 25 de janeiro, que Cristina confirmou o romance de que já ninguém duvidava. Uma encantadora fotografia de ambos, tirada num destino paradisíaco, deixou claro que o irmão de Francisco Monteiro, vencedor da última edição do 'Big Brother', arrebatou mesmo o coração da mulher mais influente do país.

De João Monteiro ainda pouco se sabe. É jogador de ténis, tem 30 anos e vive no Porto. Estima-se que a primeira vez que João e Cristina se cruzaram tenha sido em meados de setembro, aquando do início da edição de 2023 do 'Big Brother'.

No passado mês de dezembro, já na reta final do reality show, João esteve no 'Dois às 10', sendo que por lá se cruzou... com Cristina Ferreira. Falou sobre a prestação do irmão mas em nenhum momento houve espaço para que se percebesse que João e Cristina já tinham uma relação amorosa.

A verdade é que um dia depois, a 30 de dezembro, Cristina seguiu para a Comporta, em Álcacer do Sal, para uma "passagem de ano antecipada" que, como já lhe demos conta aqui, poderá ter tido a presença de João Monteiro.

Na galeria poderá encontrar várias das imagens disponibilizadas por João Monteiro nas redes sociais. O que é facto é que, depois de começar a ser associado a Cristina Ferreira, João aumentou (e muito) o seu número de seguidores, já que nos primeiros dias do ano não somava mais do que 10 mil seguidores e no momento da publicação deste artigo já conta com 94 mil.

