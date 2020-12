Vasco Palmeirim destacou nas redes sociais um momento viveu recentemente no concurso 'Joker Kids', da RTP. O vídeo mostra o apresentador a brincar com um concorrente de oito anos que lhe ofereceu resposta com o mesmo humor.

"Adoro concorrentes que me dão contracena. Especialmente quando têm 8 anos", escreveu na legenda das imagens.

Divirta-se com o momento na publicação abaixo.

