Vasco Palmeirim esteve à conversa com Cristina Ferreira, esta segunda-feira, e o casamento com Bárbara Magalhães, com quem tem dois filhos em comum, foi um dos temas de conversa.

"Ela trabalha em televisão, conhece todo este mundo. O facto de eu estar agora bem e conseguir trabalhar muito bem é porque tenho o meu porto de abrigo", começou por dizer sobre a companheira. "E ela sabe o que isso custa e percebe também que é preciso resguardar o lado familiar", acrescentou, afirmando: "Ela é a pessoa certa".

"Dou-te um exemplo concreto. Ela é a pessoa que diz: 'vai lá à Cristina, dá-lhe um beijinho mas às cinco tens de ir buscar o miúdo'. É o meu porto de abrigo que percebe tudo isto, mas que também me diz: 'tu não te esqueças do que tens aqui'", acrescentou.

Tendo sido pai pela segunda vez este ano, Vasco Palmeirim recordou o nascimento do bebé, o pequeno Matia, que veio juntar-se a Tomás.

Questionado pela apresentadora sobre se quer ter mais filho, Vasco respondeu: "Eu nem tenho tempo de ir à casa de banho".

"Está a ser muito difícil, em termos físicos. Dormir lá em casa tem sido mistério. O primeiro já foi difícil, e agora que já atinou, vem o segundo que é muito complicado dormir. Nesta altura estamos a pensar se conseguimos ter cabeça para um terceiro", destacou. Se me perguntares se gostava muito? Sim. Se me perguntares se é possível? Não sei", concluiu.

Além disso, falou do vídeo de Natal que fez para a Rádio Comercial, que este ano conta com a participação de Manuel Luís Goucha. "Roubei-te o Goucha", disse a Cristina.

Mas não ficou por aqui e foi ainda surpreendido com mensagens de amigos, incluindo dos colegas das manhãs da Rádio Comercial. "Eu passo mais tempo com estas pessoas do que com a minha própria família. É bom poderes trabalhar com pessoas que te dizem tanto e com quem tens tanta cumplicidade", disse após ver o vídeo dos colegas.

