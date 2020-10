Cristiano Ronaldo continua em isolamento social, na sequência de ter sido diagnosticado com Covid-19, e aproveitou estes dias para refrescar o visual. Uma animada publicação nas redes sociais, realizada esta quarta-feira, mostra que está agora de cabelo rapado.

Vasco Palmeirim, por sua vez, não resistiu em comentar o novo look do craque e fê-lo com a característica boa disposição.

"Falso alarme, malta. Afinal o Cristiano teve foi piolhos", afirmou o apresentador e radialista.

Leia Também: Vídeo. Cristiano Ronaldo faz exercício (e dança) ao som dos Calema