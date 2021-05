Ana Galvão conduziu o mais recente episódio do podcast 'ADN de Leão', onde esteve à conversa com o jogador Pedro Porro, e fez uma observação sobre a aparência do internacional espanhol, de 21 anos.

A radialista afirmou que o atleta apresenta muitas semelhanças físicas com Vasco Palmeirim, chegando mesmo a afirmar que é o seu "irmão perdido". O comentário não escapou ao próprio, que fez questão de destacar o momento nas suas redes sociais.

"Malta, segundo a Ana Galvão eu tenho mais um sósia: Pedro Porro! O que é que vocês acham? É que se formos assim tão parecidos, então Ruben Amorim, quando precisares de alguém para fazer aquele corredor direito... mete o João Pereira", brincou o apresentador.

