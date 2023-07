Mario Vargas Llosa parece empenhado em reconquistar a mulher, Patricia Llosa, de quem se tinha separado há quase dez anos, tendo posteriormente assumido uma relação com a socialite Isabel Preysler, com quem esteve oito anos.

Após o anúncio do fim da relação, que terminou no final do ano passado, Vargas Llosa, de 87 anos, tem sido visto em diversas ocasiões com a ex-mulher e mãe dos seus filhos, que esteve presente em diversos momentos com o escritor, incluindo no passado mês de fevereiro, na cerimónia de entrada de Vargas Llosa para a Academia Francesa.

Agora, segundo refere a imprensa espanhola, o escritor peruano viajou com a mulher e alguns dos filhos para a Sicília para desfrutarem de uns dias de férias.

De salientar que esta viagem acontece pouco depois de um susto na vida de Vargas Llosa. O Prémio Nobel esteve internado recentemente numa clínica em Madrid devido a complicações provocadas pela Covid-19, mas já se encontra recuperado.