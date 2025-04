O romancista peruano-espanhol, Nobel da Literatura, Mario Vargas Llosa morreu este domingo, aos 89 anos, em sua casa em Lima, onde vivia desde 2022. A sua vida ficou marcada por várias polémicas, até ao nível do romance.

O romancista peruano-espanhol Mario Vargas Llosa morreu este domingo, aos 89 anos, na sua casa em Lima, onde vivia desde 2022. O homem que queria ser lembrado pela sua escrita e não pela política, teve uma vida cheia de polémicas, onde se inclui a sua vida amorosa. Em seguida recordamos os três grandes amores da sua vida, que marcaram a sua vida e também a sua obra. Julia Urquidi, a tia mais velha Mario casou pela primeira vez aos 19 anos, numa relação que deu muito que falar, por vários motivos. O casamento foi fruto de uma relação secreta, com uma mulher mais velha. Tratava-se de Julia Urquidi, irmã da mulher do seu tio materno, dez anos mais velha, e que acabara de se divorciar. O escritor dedicou um capítulo inteiro a esta relação nas suas memórias, 'Como peixe na água', publicadas em 1993. Aí relatava em pormenor o início da sua relação, desde o primeiro dia em que a conheceu, em finais de maio de 1955, embora se tivessem encontrado uma vez quando Vargas Llosa era criança. Ambos casaram meses depois, numa cerimónia preparada à pressa, e secreta, para evitar que a família os conseguisse separar, recorda o ABC. O casamento, porém, acabaria por não durar muito. O escritor disse que o entusiasmo inicial deu lugar à rotina e o amor acabou por desvanecer. Já Julia chegou a falar das várias infidelidades de Vargas.

Patrícia Llosa, a prima mais nova

Mario viria a apaixonar-se por outra mulher, também sua familiar. Tratava-se de Patrícia Llosa, sua prima, e a quem acolhera na sua casa de Paris, quando tinha 15 anos.

Os dois casaram em 1965, quando ele tinha 29 anos e ela 19, e tiveram três filhos, Álvaro, Gonzalo e Morgana.

Patrícia tornou-se não apenas na esposa do escritor, como sua secretaria e porta-voz. Juntos celebraram as bodas de ouro em 2015, em Nova Iorque. Mas o que parecia um amor para a vida toda acabaria por sofrer uma reviravolta.

Isabel Preysler, a socialite

Em 2015, viria a confirmar-se rumores que se adensavam na imprensa rosa. Em causa estava uma alegada relação entre o escritor e Isabel Preysler, uma das figuras mais mediáticas do jetset espanhol.

Vargas viria a afirmar que aquele tinha sido o ano amis feliz da sua vida, embora a relação tenha sido muito contestada pelos filhos.

O homem viria anos depois a assumir que não se conseguia a acostumar à popularidade da companheira e que estava farto de marcar presença em todo o tipo de eventos sociais.

Em 2022, ambos assumiriam o fim da relação e o escritor voltou a juntar-se à sua família, optando por passar mais tempo com os filhos. A aproximação levou a que se voltasse a unir à ex-mulher, assumindo mais tarde que errara nas suas opções amorosas.

"Todas as noites, parece inacreditável, desde que cometi a loucura de a abandonar, penso nela e sou assaltado por remorsos. Acho que só fiz uma coisa errada na vida: abandonar Carmencita (o nome próprio de Patricia Llosa é Carmen) por uma mulher que não valia a pena (...) Foi uma paixão do coração, não do coração", conta a história.

