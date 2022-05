Vanessa Oliveira começou a semana na TVI, no programa 'Goucha', numa entrevistada com o apresentador do formato, Manuel Luís Goucha.

Após a conversa, o rosto da RTP1 recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem onde tece rasgados elogios a Goucha.

"Hoje visitei uma pessoa que admiro muito. O Manuel Luís não sabe mas é uma grande referência para mim enquanto profissional", começou por dizer.

"Hoje foi um gosto poder ter uma conversa com ele sobre amor. Se não for o amor, o que nos move? Foi bonito. Obrigada Manuel Luís. Adorei", rematou.

