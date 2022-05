Será emitida esta segunda-feira uma entrevista de Vanessa Oliveira a Manuel Luís Goucha para o programa das tardes da TVI. Momentos antes do programa ir para o ar, foi divulgado um teaser no qual a apresentadora da RTP fala da relação com João Fernandes, pai dos seus filhos

"A minha relação com o João nunca foi tranquila. Nós decidimos afastarmo-nos. E eu hoje acho que tudo o que nos aconteceu durante este tempo foi bom porque... Sabes quando sais para saber onde é o teu lugar? É exatamente isso", afirma.

Vanessa Oliveira e o DJ Kamala estão juntos há cerca de duas décadas e estiveram separados durante dois anos. Atualmente juntos, são pais de André, de oito anos, e Diana, de dois.

