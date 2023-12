Vanessa Oliveira esteve no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, para celebrar os dez anos do formato e do canal.

A apresentadora foi desafiada a responder a algumas perguntas dos seguidores do formato, e acabou por falar da relação com João Fernandes, mais conhecido como DJ Kamala.

"Como é que uma relação de 20 anos se mantém firme mesmo depois de uma pausa de dois anos?", quis saber um seguidor.

A apresentadora recordou o momento em que estiveram separados, destacando: "Muitas vezes, temos que sair para sabermos onde é a nossa casa, e isso aconteceu-nos aos dois".

Vanessa Oliveira frisou que ao estarem separados perceberam "que a vida tinha de ser em conjunto". Além disso, reconheceu que quando se separaram não sabiam que ia apenas ser uma "pausa". "Achávamos que era para sempre", confessou.

Hoje, Vanessa Oliveira e João Fernandes mantêm-se unidos e têm dois filhos, André e Diana.

