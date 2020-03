Vanessa Morgan completou 28 anos no dia 23 de março, data que foi destacada na página de Instagram da atriz.

De bom humor, a estrela da série 'Riverdale' mostrou aos fãs o seu bolo de aniversário, inspirado nesta fase difícil que o mundo está a atravessar.

De quarentena, Vanessa foi surpreendida com um bolo em forma de uma caixa de lenços desinfetantes, como mostrou na rede social, onde aproveitou para agradecer todo o carinho recebido neste dia especial.

"Muito obrigada pelas mensagens de aniversário! Nunca pensei que um bolo Lysol seria o meu bolo de sonho. Foi um aniversário estranho para mim por não estar com a minha família, com os meus amigos, e ter de estar em quarentena. Sinto-me muito triste. Mas agradeço a todos por me terem ajudado a sorrir. Espero que estejam fortes em casa", escreveu.

