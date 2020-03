Bindi Irwin, de 21 anos, é agora uma mulher casada. A jovem deu o nó com Chandler Powell, de 23 anos, como anunciou na sua página do Instagram.

A filha do falecido Steve Irwin partilhou uma fotografia do casamento na rede social, onde revelou que a cerimónia foi realizada sem convidados, apenas com a família mais próxima, por causa da pandemia do novo coronavírus.

“25 de março de 2020. Realizamos uma pequena cerimónia e eu casei com o meu melhor amigo. Não há palavras para descrever a quantidade de amor e luz que tenho no meu coração. Planeamos este dia lindo durante quase um ano e tivemos de mudar tudo, pois não tivemos os nossos convidados no casamento”, começou por relatar na legenda da fotografia onde surge a beijar o agora marido.

“Foi uma decisão difícil, mas importante para mantermos todos em segurança. Desejávamos que todos os nossos amigos e familiares pudessem ter estado ao nosso lado, mas é igualmente adorável poder partilhar fotos e vídeos. Neste momento estamos a incentivar o mundo a focar-se na esperança e no amor, que nos vão manter de pé durante este período profundo da história”, acrescentou, deixando assim uma mensagem de otimismo.

De seguida, Bindi falou sobre a preparação deste momento especial, que aconteceu no jardim zoológico da família, na Austrália, onde vive. “A minha mãe ajudou-me a preparar-me, o Robert levou-me ao ‘altar’, e o Chandler tornou-se o meu marido e juntos acendemos uma vela em memória ao meu papá”, partilhou, referindo que foi um momento com muitas “lágrimas, sorrisos e amor”.

