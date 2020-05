Vanessa Martins começa a preparar o regresso ao trabalho no seu escritório, onde trabalha com a restante equipa do site e revista Frederica, e partilhou com os fãs o início deste processo que começou, precisamente, com uma desinfecção total ao espaço.

Como mostrou nas redes sociais, a digital influencer contratou um serviço de desinfeção que atuou na tarde desta quinta-feira, antes de começar a limpeza geral, que está prevista para a próxima segunda-feira.

"Se houver aqui algum bicho, vai estar tudo morto", afirmou.

