"Se não fosse este vírus estaríamos a contar os dias para umas férias no Brasil. Prometemos a nós mesmo que este ano íamos passar mais tempo juntos... bem... foi o desejo mais bem concedido de sempre", assim começou por escrever Vanessa Martins na sua página do Instagram, onde partilhou os desejos que pediu - juntamente com o marido, Marco Costa - para este 2020.

Planos que acabaram por ser adiados por causa da pandemia da Covid-19. Ainda assim, um dos desejos foi concretizado: o de estarem mais tempo juntos.

"Mas a ideia era passar mais tempo a viajar e não fechados em casa. Para a próxima vez temos de ser mais claros nos nossos desejos", acrescentou, destacando-se pelo bom humor.

Uma publicação que serviu ainda para falar sobre estes últimos dias em isolamento social, confessando que as saudades da família já começam a apertar

"Vai ficar tudo bem... mas alguém sabe quando? Confesso que já entrei no ritmo e já não acordo triste, nem contente, nem bipolar. Acordo normal e deito-me... tipo piloto automático. Este post era para ter sido uma declaração de amor mas perdi-me no discurso... desculpem...! Esta é a minha família quarentena. Tenho saudades da restante família! O Sadik anda a curtir à brava isto tudo, já mostrou desconforto e alguma dor na cauda por passar o dia abanar", rematou.

