Vanessa Martins fez um esclarecimento aos seguidores da sua conta de Instagram. A empresária garantiu que as fotografias para as quais posa com a sua coleção de biquínis não passam por qualquer modificação.

"Nenhuma fotografia da sessão levou edição/alteração da forma do corpo oh Photopshop, era a minha condição. Este é o resultado de uma equipa alinhada, horas no ginásio e alimentação", garantiu, partilhando assim o 'segredo' da sua silhueta.



© Instagram - Vanessa Martins

Entretanto, partilhou uma curiosidade: "No dia a seguir estavam todos com Covid, incluindo eu, a morrer a literalmente".

