Em dias agitados marcados por vários compromissos profissionais, Vanessa Martins partilhou com os seguidores uma reflexão sobre a ajuda preciosa que recebe dos que a rodeiam.

"[...] Só se aguenta um ritmo assim com disciplina, equipa perfeita, e os meus pais que tomam conta do Sadik quando me ausento como se fosse um neto", escreveu.

"Sozinhos não somos ninguém. O 'sucesso' vem sempre rodeado de pessoas que gostam de nós e nos apoiam", frisou, por fim.

Note-se que Vanessa Martins regressou ontem de uma viagem a Milão e este sábado estará presente no evento de uma marca portuguesa.



© Instagram

