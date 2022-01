Vanessa Martins impactou os seus seguidores do Instagram ao revelar nas últimas horas uma fotografia captada durante um dos tratamentos de fertilidade a que se submeteu.

A imagem mostrava a digital influencer diante do espelho com uma barriga saliente, algo que levou os seguidores a acharem que Vanessa engravidou durante o processo.

Perante as muitas mensagens que recebeu sobre o tema, a influencer resolveu explicar: "Não estava grávida. Nunca engravidei, mas o facto de fazer os tratamentos faz com que fiquemos com a barriga super inchada devido às estimulações ováricas".

Vanessa assegura que a fotografia é antiga, tendo sido tirada há cerca de um ano.

Recorde-se que Vanessa Martins fez tratamentos semelhantes quando ainda estava casada com Marco Costa. O ex-casal separou-se no verão de 2020.

