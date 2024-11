Vanessa Martins partilhou com os seguidores, na noite da passada quarta-feira, dia 13 de novembro, que teve um dia complicado.

A empresária começou por referir: "Hoje tive um dia agridoce. Sabem aqueles dias que acordam e começa logo a correr mal? Pronto… hoje alguém queria falar comigo e não podia… Entornei o café do David em casa. Passados uns minutos entorno o meu. Depois do pilates parei na padaria Portuguesa e comprei um galão, entrei no carro, dei um gole e entornei tudo... Ok, isto não é de todo normal", afirmou a influencer.

Mas o dia atribulado de Vanessa não se ficou por aqui: "Depois tive de resolver um assunto atípico. Daqueles que nos sugam a energia mas que já ultrapassou todos os limites. Logo hoje que tinha tirado duas horas da minha agenda para arranjar o cabelo, fazer massagens e depilação. Fiz tudo isto com esta neura a pensar nesse problema a resolver. [...] Já em casa e a cancelar reuniões que tinha, lá aparece que o problema ficou 'resolvido' e, pronto, acabou o meu dia", concluiu a empresária.



