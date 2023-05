Será que Vanessa Martins foi 'conquistada pela barriga?. Embora não o saibamos, sabemos que a empresária é encantada pelos dotes culinários do companheiro David Soares, mais conhecido como David GYT.

A atriz mostrou o mais recente prato feito pelo namorado e na imagem escreveu: "Da saga: namoro com um chef de cozinha".

Vale lembrar que a relação de Vanessa e David foi assumida oficialmente no passado mês de fevereiro.



© Instagram/Vanessa Martins

