O mês de maio é especial para Hélder Reis, isto porque lançou o primeiro romance 'Sabíamos tão pouco sobre o amor'. No dia 5 de maio, o apresentador da RTP esteve na FNAC do CC Colombo, em Lisboa, onde deu a conhecer esta nova obra.

Um momento especial que contou com a presença de alguns amigos, também rostos da televisão portuguesa.

De acordo com o comunicado enviado às redações, Sílvia Alberto, Vanessa Oliveira, Tiago Goes Ferreira e Carlos Ribeiro foram alguns dos amigos que estiveram nesta "noite intimista e de emoções, proporcionada pela sonoridade MPB da banda Bolha, que apresentaram músicas que inspiraram Hélder Reis no processo criativo".

Sobre a obra, esta é "uma história de época apaixonante, passada entre as décadas de 1960 e 1990, em Portugal e no Brasil, com cenários glamourosos, como o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, escrita ao som de música brasileira e dos sabores tropicais".

"Em 'Sabíamos tão pouco sobre o amor', o autor conta a história de Amélia, natural de uma pequena aldeia de Trás-os-Montes, que aos 21 anos se vê a caminho do Brasil, afastada, pela família, do seu grande amor e com um filho na barriga. Uma mulher corajosa e destemida que, a pulso, reconstrói a sua vida, depois de lhe ter sido negado o seu primeiro amor", destacam ainda na mesma nota.

O livro - que está à venda nas livrarias e online desde o dia 4 de abril - já foi apresentador no Porto e vai estar na Feira do Livro de Lisboa no dia 8 de julho.

Veja na galeria algumas fotografias do lançamento do romance de Hélder Reis no FNAC do CC Colombo.