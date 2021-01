Vanessa Martins recorreu às redes sociais para citar um texto que aborda sem filtros a liberdade das mulheres e a discriminação em relação aos homens. As palavras partilhadas prenderam a atenção dos seguidores sobretudo pela repetição do termo "p***".

"Seja Puta. 'Ela acorda às 6h para ir trabalhar, ele também. Mas ela é Puta. Ela mora sozinha, e ele também, mas ela é Puta. Ela sai aos fim‑de‑semana com amigas para dançar, beber e se divertir, ele também, mas ela é Puta. Ela conheceu um rapaz porreiro e foi para a cama com ele, ele faz isso sempre, mas ela é Puta. Ela tem amigos do sexo oposto e ele também, mas ela é Puta. Ela chega sempre a sorrir e simpática ele também, mas ela é Puta. Ela faz exatamente as mesmas coisas que ele, mas vocês sabem né... ela é Puta. Se ser independente é ser Puta, então que sejamos todas 'Putas'. Putas de mulheres bem resolvidas'", pode ler-se.

O texto surge na legenda de uma fotografia da digital influencer e deixou a caixa de comentários repleta de emojis de aplausos.

