Neste segundo confinamento e à semelhança do que aconteceu no primeiro, as figuras públicas têm recorrido às redes sociais para partilhar como se ocupam nas longas horas em casa (ou fora dela). Vanessa Martins não é exceção e esta quarta-feira aproveitou para passear ao ar livre.

A empresária vestiu roupas desportivas e caminhou pela natureza. Um momento que partilhou com os seguidores.

"E amanhã está de chuva. Então fui aproveitar hoje. E que bem que soube", escreveu na legenda dos registos.

Leia Também: "O meu sonho é que um dia o Ronaldo me procure para me comprar um bolo"