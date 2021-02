Foi no 'Wi-Fi', da RFM, que Marco Costa revelou aquele que é um dos seus maiores sonhos profissionais.

"O meu sonho, o meu objetivo, é que um dia o Cristiano Ronaldo me procure para me comprar um bolo", começa por revelar o famoso pasteleiro, que assume ser um grande fã do craque português.

"Eu trabalho para ser o melhor, para que os melhores me procurem", continua, explicando o motivo da sua afirmação.

Ainda em busca de concretizar este grande desejo, Marco partilhou as suas afirmações na rede social Instagram e fez questão de identificar CR7. "Trabalho para isso. Cristiano Ronaldo, estás à espera de quê? Depois posso não ter vaga", reforça em tom de brincadeira.

