Marco Costa esteve esta segunda-feira no WI-FI, da RFM, para responder às perguntas do 'À Cara Podre'. Ocasião onde o famoso pasteleiro acabou por revelar um pormenor desconhecido sobre o divórcio com Vanessa Martins.

"Quando me casei os meus amigos prepararam a minha despedida de solteiro e levaram-me a fazer um salto de paraquedas", começa por referir Marco, depois de ter sido questionado sobre o curso de queda livre que resolveu tirar recentemente.

No verão de 2020, quatro anos depois deste primeiro salto, um amigo ofereceu-lhe uma nova experiência semelhante.

"Marcámos o salto para dia 15, por exemplo, de agosto. No dia 14 a Vanessa pede-me o divórcio. Ou seja, eu saltei na minha despedida de solteiro e saltei no dia a seguir à minha mulher me ter pedido o divórcio", conta Marco, sem conseguir esconder a emoção ao lembrar este momento marcante da sua vida.

Para o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos este foi um "sinal". "É o início e é o fim de um ciclo", refere, explicando que decidiu que era aquele o momento certo para tirar o curso que há muito desejava.

Importa referir Marco Costa e Vanessa Martins anunciaram a separação a 24 de agosto de 2020.

