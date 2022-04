Além de ter confirmado o fim do namoro com Miguel Ângelo, Vanessa Martins esteve a responder a outras questões dos fãs e confessou "estar bem", apesar dos meses difíceis que viveu.

"Tive dois meses de trabalho intenso. Lançamento da revista. Preparação física para as fotos dos biquínis. Problemas pessoais pelo meio. Lançamento dos biquínis. Covid. Este fim de semana foi o primeiro que tive tranquila nos últimos dois meses. E estava a precisar de estar em casa sossegada", relatou.

Questionada sobre se aumento o peito, disse: "Imensas perguntas sobre se aumentei o peito!!! Credo!!! Fiz aumento mamário quando tinha 22 anos. Não fiz mais nada entretanto. Se calhar cresceram... Se calhar aumentei de peso... Se tivesse aumentado mais eu diria, não tenho qualquer problema em assumir qualquer mudança no meu corpo com vocês".

Entre as perguntas e respostas, contou ainda que "vai ao psicólogo uma vez por semana". "Depois tenho as minhas terapias, estar com quem gosto, não me relacionar com pessoas tóxicas, comer bem...", acrescentou.

Vanessa Martins partilhou também as pessoas que mais a inspiram no Instagram, entre elas a apresentadora Cristina Ferreira. Além disso, contou ainda cinco coisas que "não sabemos" sobre a empresária e influencer. Veja tudo nas imagens da galeria.

