Com a pandemia da Covid-19, muitas foram as pessoas que se dedicaram à espiritualidade e à meditação para fazer frente à pressão. No caso de Vanessa Hudgens, a prática deu uma 'mãozinha' extra na sua vida amorosa e fez com que conhecesse o namorado.

Foi em plena pandemia que a atriz encontrou o amor ao lado do jogador de beisebol Cole Tucker e tudo começou numa sessão de Zoom sobre meditação.

"Muito aleatório", disse a atriz em entrevista ao Entertainment Tonight, sobre o início da relação.

Questionada ainda sobre o que mais gosta no companheiro, a artista desfez-se em elogios: "Ele é simplesmente perfeito para mim. Estou [feliz]. Estou mesmo".

