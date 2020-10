Vanessa Bryant voltou a homenagear Kobe e a filha Gianna, que morreram num trágico acidente de helicóptero em janeiro, com uma marca eterna na sua pele.

Como mostrou nas redes sociais, a viúva do antigo jogador de NBA tatuou no pé os nomes de Kobe e Gianna, junto do seu e das outras três filhas - Natalia, de 17 anos, Bianka, de três, e Capri, de um.

"Minha família", escreveu na legenda do registo em que exibiu este tributo.

Veja abaixo o resultado final.

