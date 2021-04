As filhas mais novas de Vanessa Bryant, Bianka, de quatro anos, e Capri, de quase dois anos, vestiram camisolas dos Los Angeles Lakers em homenagem ao pai, Kobe Bryant, e à irmã, Gianna.

Enquanto Bianka vestiu uma camisola preta com o número 8 - uma homenagem ao número de Gigi no basquetebol, Capri vestiu a camisola tradicional roxa e amarela dos Lakers com o número 24, quer era o número de Kobe.

Recorde-se que Vanessa e Kobe são ainda pais de Natalia, de 18 anos.

