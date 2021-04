O funeral do príncipe Filipe está marcado para este sábado, dia 17 de abril, contudo, desde que foi anunciada a morte do marido da rainha Isabel II que têm sido feitas diversas homenagens ao duque de Edimburgo nas redes sociais.

Na conta oficial de Instagram da família real britânica já foram partilhados diversos momentos marcantes da vida do príncipe, inclusive um retrato único no qual Filipe de Edimburgo e Isabel II surgem reunidos com os bisnetos.

Desta forma, da esquerda para a direita, surge o príncipe George, a rainha, o príncipe Louis, a princesa Charlotte, Savannah Phillips, o príncipe Filipe, Isla Phillips, Lena Tindall e Mia Tindall.

A fotografia, conforme está assinalado na própria publicação, foi tirada por Kate Middleton, mulher do príncipe William e data do ano de 2015.

Ora veja:

