Kate Middleton está a fazer de tudo para semear a paz no seio da família real britânica. A duquesa de Cambridge, de 39 anos, irá ocupar o lugar de "apaziguadora" de forma a unir o marido, o príncipe William, com o irmão deste, o príncipe Harry.

O Daily Telegraph nota que os príncipes já não se veem há mais de um ano, período durante o qual tiveram alguns desentendimentos. O mais recente, como é do conhecimento público, aconteceu devido à polémica entrevista que Harry e a mulher, Meghan Markle, deram a Oprah Winfrey.

"Eles sabem que não se trata deles no sábado - trata-se em homenagear a memória do avô e em apoiar a avó", disse uma fonte do palácio à publicação, referindo-se ao funeral do príncipe Filipe que ir-se-á realizar no dia 17 de abril.

Recorde-se que Meghan não irá marcar presença nas cerimónias fúnebres uma vez que foi desaconselhada pelos médicos. Atualmente encontra-se grávida pela segunda vez.

