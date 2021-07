Vanda Miranda fez uso das redes sociais para partilhar um facto curioso sobre si com os seguidores. A locutora, de 49 anos, diz ser "fascinada por sítios abandonados".

"Hotéis, mansões, parques, mas também casas modestas. Não interessa o tamanho mas sim as histórias que estes lugares têm para contar. Ou as histórias que eu quiser inventar sobre eles. Não resisto a espreitar pela fresta da porta, pelo vidro partido da janela", revelou.

Na mesma publicação, a radialista aproveitou para contar aos seguidores como ficou fascinada ao deparar-se recentemente com uma casa abandonada: "Há pouco tempo passei por uma casa abandonada completamente mobilada. Não entrei, não chamem já a polícia que eu não entro em propriedade privada, mas pelos vidros, ainda que muito sujos, dava para ver o quarto, a cama ainda com os lençóis, o roupeiro com roupa pendurada, a louça na mesa da cozinha…não sei quem ali viveu e porque saiu tão abruptamente mas aquela casa deixou de ter vida de um dia para o outro. Foi fechada a cadeado e, percebi pelo pó acumulado, há muito tempo que não entra lá ninguém".

Antes de terminar, aconselhou aos seguidores, que tal como Vanda tem curiosidade e prazer em conhecer estes lugares, que visitem o Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.

"O antigo restaurante, que também foi discoteca e bingo, entre outras coisas, pode ser visitado e vale bem a pena para quem, como eu, adora estes sítios. Tem vistas incríveis de Lisboa e é uma espécie de centro de arte urbana com trabalhos de vários artistas. E, claro, para imaginar como terá sido a vida lá dentro. Maravilhoso", rematou.

Leia Também: Vanda Miranda recorda aquela foi a sua primeira publicação no Instagram