A propósito do Dia Mundial das Redes Sociais, comemorado esta quarta-feira, Vanda Miranda mergulhou no baú de memórias e recuperou aquela que foi a sua primeira partilha no Instagram.

Trata-se de uma memória em que aparece junto de Vasco Palmeirim e que remete para os tempos em que ainda trabalhava na Rádio Comercial.

A imagem, como Vanda Miranda referiu, foi registada a 10 de Abril de 2012. Veja abaixo.

