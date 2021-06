A semana começou da melhor maneira para Vanda Miranda, que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A radialista registou o momento nas redes sociais ao partilhar uma imagem do boletim que regista a data da inoculação, ficando-se assim a saber que receberá a segunda dose no final do mês de julho.

Vanda Miranda junta-se assim a outras caras conhecidas - como Rita Pereira, Cláudio Ramos, Liliana Campos, Maria Cerqueira Gomes e Nuno Eiró - que também já receberam a primeira dose da vacina.

Publicação de Vanda Miranda© Instagram

Leia Também: Vídeo. Rita Pereira recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19