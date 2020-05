Assim como muitas famílias não só em Portugal mas espalhadas pelo mundo, Rui Xará também permanece em casa, em isolamento social e sem condições para voltar ao trabalho. Com os espetáculos cancelados ou adiados, neste momento é a Internet o seu palco.

Neste momento de incerteza, mas sempre com a esperança de que vai ficar tudo bem, o comediante português aceitou o desafio e enviou um vídeo ao Notícias ao Minuto com uma mensagem para todos os portugueses, sem deixar de lado o seu característico humor... porque 'rir é o melhor remédio'.

"Tenho estado parado no meu trabalho a tomar conta daqueles que me são importantes. Sei que às vezes é um bocado difícil, é complicado pensarmos que já estamos há tantos dias seguidos em casa, mas há que ver os lados positivos, há que pensar naquela enorme quantidade de pessoas, seres humanos até e alguns indivíduos inclusivamente, com quem não gostávamos de nos cruzar no dia a dia. Estão isentos de o fazer neste momento em prol de todos", começa por dizer, tendo apresentado ainda o seu carinhoso amigo de quatro patas que também protagoniza o momento.

Com muito humor à mistura, acrescentou: "Está na hora de fazermos uma renovação de votos de isolamento, de decidirmos que aquilo que fizemos bem até agora vai continuar a ser bem feito no futuro para que quando sairmos possamos sair em definitivo, sem ter de voltar em breve para casa. E eu estou a pensar no que é que vou fazer nessa altura, que tipo de texto é que hei-de escrever, nomeadamente sobre as tais pessoas com quem foi um prazer não me cruzar nestes dias".

Uma mensagem que terminou com destaque para o trabalho dos artistas, que aguardam ansiosamente para poderem voltar a subir ao palco e dar o seu melhor perante os espectadores.

"É aguentar mais um bocadinho, fazer um esforço, seguir aquilo que nós, os artistas, estamos a produzir em casa para vocês sem qualquer tipo de remuneração neste momento. E lembrarem-se de quando acabar esta quarentena nos darem esse retorno, vamos precisar que encham as salas, que haja novamente alegria, festa, convívio. Entretanto, vão acompanhando porque há Notícias ao Minuto sempre presente nas vossas vidas. Bem-haja, cuidem-se, protejam-se, nós vamos prevalecer".

Veja o vídeo na íntegra:

De referir que Rui Xará tem recorrido à sua conta no YouTube para partilhar os roasts que fez até aqui. Além disso, tem também estado muito presente na sua página de Instagram, onde tem vindo a fazer alguns diretos.

