Com Portugal há já várias semanas em Estado de Emergência, estando muitas famílias em casa, em isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, José Figueiras enviou um vídeo ao Fama ao Minuto onde deixa algumas palavras de esperança.

O apresentador continua à frente do programa 'Alô Portugal', que ocupa as manhãs da SIC, mas com todos os cuidados e medidas essenciais nesta fase. E fora essa deslocação necessária, José Figueiras tem-se mantido no seu lar.

Mesmo estando longe das pessoas que mais amamos, o importante é manter a esperança de que vai tudo ficar bem.

"Vamos acreditar que brevemente vamos dar todos os abraços e todos os beijos que estamos à espera. Vamos adiar isso com juros para serem mais mimos e mais abraços", diz no vídeo que pode ver na publicação abaixo:

