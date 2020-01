Após partilhar o seu testemunho no 'Alta Definição', Pedro Barroso foi inundado com uma corrente de mensagens positivas. O ator prepara-se para regressar ao trabalho, confessando estar já com saudades da arte de representar.

Pedro Barroso abriu o seu coração e partilhou a sua história no programa ‘Alta Definição’, da SIC, no passado sábado. Uma entrevista que ficou marcada pelas confissões de um caminho sombrio que percorreu, tendo-se deixado levar pelo consumo de drogas. Ora, a conversa foi comentada pelo próprio, esta quarta-feira, dia 29 de

janeiro, durante a inauguração do restaurante A

Caseta, em Lisboa. Um evento onde o

Fama ao Minuto esteve presente. “Foi uma entrevista que foi pautada, escolhida com tempo, foi no momento certo. O Daniel realmente tem um dom, de te levar de uma forma tranquila e segura na tua história. E isso é super importante. É tua e tu tens de te sentir seguro nessa pele e a quem é que entregas, independentemente de saberes que vai ser exposta. Mas todos nós estamos preparados para isso. Foi uma agradável viagem”, disse o ator aos jornalistas presentes. Após ter partilhado o seu testemunho com Daniel Oliveira, o feedback que tem recebido tem sido “surpreendentemente bom”. “Não esperava uma enchente de mensagens positiva. Valeu bastante a pena porque, acima de tudo, se calhar, sou a voz de muitos Pedros. Acho que todos nós acabamos por passar por caminhos que são possíveis, diferentes, e se dares voz ao teu pode ajudar ou alertar alguém, esse é o saldo positivo que eu gostaria de retirar”, sublinhou. Nos últimos tempos têm surgido na imprensa nacional rumores que dão conta de que Pedro vai deixar a TVI para abraçar novos projetos na SIC, informação que não foi confirmada, nem desmentida, pelo próprio. “Talvez”, respondeu. Questionado sobre os projetos que tem em vista para este 2020, o ator apenas afirmou que “vai ser um bom ano”. Ainda assim, não deixa de confessar que está com saudades da arte de representar. “É a minha área de conforto, a minha natureza intrínseca, tenho saudades de trabalhar, sim”, reconheceu. De referir que o último trabalho que o artista fez foi na novela 'Valor da Vida', da TVI. Um projeto que se viu forçado a deixar a meio, como comunicou numa nota que partilhou nas redes sociais em outubro de 2018. Nessa altura, explicou que iria abandonar a novela porque necessitava de um "período de descanso". Pedro Barroso falou ainda do tempo que passou no Dubai, referindo que esteve a morar e a trabalhar na cidade durante quatro meses. “Deixei lá bons contactos e boas amizades. Na verdade, acaba por ser um sítio que me traz alguma tranquilidade, é um recanto meu”, partilhou. Leia Também: "Depois de construir tanta coisa, estava a danificar tudo com cocaína" Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.