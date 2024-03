Cristina Ferreira entrevistou Francisco Monteiro logo depois de este ter vencido a edição de 2023 do 'Big Brother', conversa que foi depois inserida na edição de fevereiro da revista 'Cristina'. Este sábado, na TVI, poderá ouvir todas as palavras ditas pelo irmão do namorado da apresentadora.

A entrevista vai ser exibida no canal de Queluz de Baixo já no próximo dia 16 de fevereiro. Logo após o 'Jornal da Uma', Francisco Monteiro e Cristina Ferreira estarão em antena para um balanço muito intimista que, acima de tudo, procurará dar a conhecer a vida do mais recente vencedor do reality show.

"Sábado, a seguir ao almoço, a entrevista que fiz ao Francisco Monteiro passa na TVI", escreveu Cristina nas stories do Instagram.

Vale lembrar que Cristina Ferreira namora com João Monteiro, irmão de Francisco.



© Instagram/Cristina Ferreira

Leia Também: Desta vez foi Cláudio Ramos que assustou Cristina Ferreira. Veja o vídeo