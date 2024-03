Cristina Ferreira tem o hábito de assustar Cláudio Ramos, o seu atual colega das manhãs da TVI, mas hoje, dia 13 de março, acabou por ser ela própria a apanhar um susto.

Cláudio, já perto do final de mais uma emissão do 'Dois às 10', bateu com os talheres num prato, o que motivou uma divertida reação de Cristina.

"Ai, o que é que foi?", questionou a apresentadora, deixando o colega da profissão a rir.

Veja abaixo o vídeo, entretanto partilhado pela equipa do programa.

Leia Também: O truque (inesperado) de Cristina Ferreira para acalmar o stress