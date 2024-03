Mais um dia, mais um 'Dois às 10'. O programa desta terça-feira, 12 de março, começou com uma revelação curiosa de Cláudio Ramos acerca de Cristina Ferreira, com quem faz dupla no formato.

O apresentador notou que a comunicadora "tem um truque quando está muito nervosa".

Ao ouvi-lo, Cristina notou que é mais para situação em que sente stress.

"Há pessoas que vã fumar um cigarro, a Cristina joga Tetris", revelou Cláudio.

Veja o momento.

Leia Também: Cristina Ferreira não ouve mensagens de voz no WhatsApp. O motivo