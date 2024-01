Pode esperar-se tudo da atual edição do 'Big Brother', até uma verdadeira troca.

A TVI começou a anunciar, durante a tarde desta quinta-feira, dia 25 de janeiro, que vai acontecer uma troca de concorrentes.

"Hoje é dia de troca na casa do 'Big Brother'! Quem vai sair? Quem vai entrar? Descubra tudo, em direto, logo após o 'Jornal Nacional'", pode ler-se na nova publicação do canal de Queluz de Baixo.

Vale lembrar que, ainda hoje, Francisco Monteiro deu a entender a Márcia que quer sair do programa e que ela passaria a concorrente. Leia Também: Francisco Monteiro garante que vai desistir do 'Big Brother' no domingo