Francisco Monteiro é um dos favoritos à vitória do 'Big Brother - Desafio Final' mas, contra todas as expetativas, o treinador de padel pode estar a preparar-se para abandonar o reality show.

A TVI partilhou no site oficial do programa um vídeo no qual Zaza surge a dizer a Márcia Soares o seguinte: "Domingo tu ficas e eu saio".

Márcia, por outro lado, respondeu: "Eu não fico aqui, nem que me pagassem. Eu não quero".

Desta forma, Monteiro volta a sublinhar a sua intenção de abandonar o jogo, algo que já havia manifestado anteriormente.

