As imagens realçam as virtudes do país e do povo português.

A TVI lançou este sábado, dia 21, um vídeo emotivo em solidariedade com esta fase particularmente dura para o país devido à pandemia da Covid-19, que já causou 12 vítimas mortais em Portugal. As imagens realçam as virtudes do país e do povo português, destacando também a missão que a televisão e todos os seus rostos têm em tempos de quarentena. Veja abaixo. Ver esta publicação no

Instagram Vai ficar tudo bem! Somos #VaiFicarTudoBem #TodosPorTodos #Ficaemcasa Uma publicação partilhada por TVI (@tvioficial) a 21 de Mar, 2020 às 6:40 PDT Leia Também: "Estamos todos juntos nisto". Hollywood une-se e dá voz a 'Imagine'