Gal Gadot uniu grandes estrelas de Hollywood num vídeo épico publicado na sua conta de Instagram esta quinta-feira, dia 19.

Celebridades como Jimmy Fallon, Mark Ruffalo, Zoe Kravitz e Natalie Portman (entre muitos outros) deram voz ao tema 'Imagine', de John Lennon.

Um comovente tributo aos milhões de afetados pela pandemia do novo coronavírus - desde as vítimas mortais, aos infetados e às populações que permanecem em quarentena - inspirado no vídeo de um homem italiano que tocou a música em trompete na sua varanda para animar os vizinhos.

"Estamos todos juntos nisto. Não interessa quem és nem de onde vens. Estamos todos juntos nisto", afirmou a atriz.

Veja as imagens abaixo.