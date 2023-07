A edição de 2023 do NOS Alive começou esta quinta-feira, dia 6 de julho, e a lista de famosos que marcou presença é extensa - como já é apanágio deste festival.

Carolina Patrocínio, Cristina Ferreira, Cláudia Vieira, Carla Andrino, Carlão, Isabel Silva, Madalena Abecasis, Margarida Corceiro, Rita Ferro Rodrigues, Sérgio Praia e Sofia Ribeiro são algumas das figuras públicas que se mostraram neste evento, com as cores vibrantes, as lantejoulas e as transparências a dominarem os looks, como já lhe havíamos dado conta aqui.

Na galeria poderá encontrar as fotografias que mostram o ambiente vivido pelos famosos portugueses no NOS Alive e aproveite para nos dizer qual é o dono do visual mais adequado ao festival.

