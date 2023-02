Com a participação na série da Netflix 'Olhar Indiscreto' aumentou, inevitavelmente, a popularidade de Ângelo Rodrigues. Com isso dispararam também o número de contas falsas criadas em nome do ator português.

No Instagram, e antes de mostrar mensagens enviadas por esses mesmos perfis, Ângelo deixou um alerta.

"Tenho recebido um número considerável de mensagens de seguidoras que dizem ser abordadas por mim através de outros perfis no Instagram. Para não restarem dúvidas, falo de usurpadores de identidade com imenso tempo livre", atirou.

Por fim, Ângelo partilhou uma fotografia onde surge a apanhar sol e escreveu: "Que fazer?".

