Com a quarentena foram muitas as celebridades que decidiram cortar o cabelo em casa com a ajuda de familiares e Miley Cyrus foi uma dessas pessoas.

Na sua conta de Instagram, a celebridade mostrou o resultado final de um corte de cabelo que fez com a a ajuda da sua mãe, Tish e da cabeleireira Sally Hershberger.

Numa série de declarações, a profissional acabou por confessar que o resultado final acabou por ficar diferente do que o pretendido, mas que mesmo assim Miley gostou.

Veja o novo visual na galeria.

