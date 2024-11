Tish Cyrus, mãe de Miley Cyrus, refletiu sobre o seu casamento com Billy Ray durante o episódio de segunda-feira, 25 de novembro, do podcast 'Sibling Revelry' de Kate e Oliver Hudson.

No programa, Tish revelou que não estava pronta para terminar a relação até que fosse realmente necessário.

"Eu nunca me quis divorciar", afirmou, revelando que o casamento de décadas dos seus próprios pais lhe serviu de inspiração uma união duradoura.

"Nós vivemos sob o olhar do público e o mundo em que existimos já é tão estranho e, às vezes, tão instável. Eu queria fazer com que a relação funcionasse, provavelmente durante mais tempo do que deveria, até para a minha própria saúde mental. Chegou a um ponto em que eu não tive escolha".

Tish prosseguiu, referindo aos irmãos Hudson que a sua separação em 2022 foi "difícil para todos", embora os seus filhos fossem adultos quando eles seguiram caminhos separados.

Tish e Billy casaram-se em 1993, tendo entrado com dois pedidos de divórcio - um em 2010 e outro em 2013 - mas acabaram por se reconciliar. Da relação, nasceram as filhas Miley e Noah Cyrus, e o filho Braison Cyrus.

Após a separação de Tish e Billy Ray em abril de 2022, Tish começou a namorar com o ator de 'Prison Break', Dominic Purcell, em julho desse mesmo ano.

