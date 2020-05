Durante uma entrevista à Wall Street Journal Magazine, Miley Cyrus falou da gravação do seu programa ao vivo no Instagram, 'Bright Minded', durante este tempo de pandemia. O formato, que agora é feito num iate, providencia informação útil acerca do vírus, bem como momentos de entretenimento uma vez que já participaram antigas estrelas da Disney, como é o caso de Hilary Duff, Demi Lovato ou Selena Gomez.

Contudo, Miley admitiu que ficou na dúvida sobre as gravações acontecerem no 'seu mundo', uma vez que se encontra numa situação privilegiada.

"Sei que estou numa posição única, e a minha experiência com a pandemia não é como a da maioria das pessoas no país ou no mundo", admitiu.

"A minha vida ficou parada, mas não tenho ideia de como seja a pandemia. Estou confortável no meu espaço, consigo colocar comida na minha mesa e estou financeiramente confortável. Esta não é a história de muitas pessoas", reconhece.

"A minha experiência é tão única, que quase que não é certo falar acerca dela. Tenho a certeza que muitas pessoas [que foram convidadas] hesitaram em participar no programa, porque não parece bem para nós celebridades partilharmos as nossas experiências. Não há comparação", sublinhou.

